Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Zanlı Tutuklandı
Eskişehir'de polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent girişinde durdurulan bir araçta yapılan aramada 2 kilo 200 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi. Gözaltına alınan zanlılar, adliyeye sevk edildikten sonra tutuklandı.
Eskişehir'de polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gece saatlerinde kent girişinde bir aracı durdurdu.
Araçta yapılan aramada 2 kilo 200 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.