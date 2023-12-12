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Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Zanlı Tutuklandı

12 Aralık 2023 15:19 Güncelleme: 15:21 Abone Ol

Eskişehir'de polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent girişinde durdurulan bir araçta yapılan aramada 2 kilo 200 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi. Gözaltına alınan zanlılar, adliyeye sevk edildikten sonra tutuklandı.