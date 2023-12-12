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Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Zanlı Tutuklandı

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Eskişehir'de polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent girişinde durdurulan bir araçta yapılan aramada 2 kilo 200 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi. Gözaltına alınan zanlılar, adliyeye sevk edildikten sonra tutuklandı.

Eskişehir'de polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gece saatlerinde kent girişinde bir aracı durdurdu.

Araçta yapılan aramada 2 kilo 200 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Güncel

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Emniyet Müdürlüğü Eskişehir Uyuşturucu Suç Operasyon Hukuk 3. Sayfa Güncel Haberler

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