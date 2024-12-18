Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Zanlı Gözaltında
Tepebaşı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 32 gram sentetik uyuşturucu, 7,5 gram eroin ve uyuşturucu haplar ele geçirildi. İki şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.
Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen kişilerin yakalanmasına yönelik operasyon gerçeğkleştirildi.
Ekipler tarafından durdurulan araçta yapılan aramada 32 gram sentetik uyuşturucu, 7,5 gram eroin, 2 adet uyuşturucu hap ve 4 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında "uyuşturucu madde imal ve ticareti yapmak" suçundan yasal işlem başlatıldı.