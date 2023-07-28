Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Zanlı Gözaltına Alındı

Eskişehir'de jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı. Operasyonda 4 gram kubar esrar, kurusıkı tabanca ve 46 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Zanlılar hakkında yasal işlem başlatıldı.

Eskişehir'de jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Odunpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma başlattı.

Ekipler, şüpheliler Ş.Ü. ve E.Ü'nün ev ve eklentilerinde yaptıkları aramalarda 4 gram kubar esrar, kurusıkı tabanca ve 9 milimetre çapında 46 adet tabanca fişeği ele geçirdi.

Zanlılar hakkında "uyuşturucu imal ve ticareti, uyuşturucu kullanma ve 6136 sayılı kanuna muhalefet" suçlarından yasal işlem başlatıldı.