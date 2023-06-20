Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında belirlenen 3 ayrı adrese baskın yaptı.

Operasyonda gözaltına alınan şüpheliler Y.Ç, M.Ö. ile A.Y'nin evleri ve eklentilerinde yapılan aramalarda 500,95 gram esrar ile hassas terazi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Y.Ç. ile M.Ö. çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı. A.Y. ise ev hapsi tedbiriyle serbest bırakıldı.