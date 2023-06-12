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Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Tutuklandı

Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Tutuklandı

Güncel Haberler

Kentte uyuşturucu madde ticareti yapan kişilerin yakalanması için çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, belirlenen iki ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda yakalanan şüpheliler O.M. ile A.Y'ye ait ev ve eklentilerinde yapılan aramada, 5,15 gram esrar, 1,21 gram sentetik uyuşturucu ile hassas terazi ele geçirildi. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen zanlılar çıkarıldıkları hakimlikçe 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklandı.

Eskişehir'deki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı

Kentte uyuşturucu madde ticareti yapan kişilerin yakalanması için çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, belirlenen iki ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda yakalanan şüpheliler O.M. ile A.Y'ye ait ev ve eklentilerinde yapılan aramada, 5,15 gram esrar, 1,21 gram sentetik uyuşturucu ile hassas terazi ele geçirildi.

Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen zanlılar çıkarıldıkları hakimlikçe "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

Kaynak: AA / Emrah Yaşar - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Eskişehir Güncel Haberler

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