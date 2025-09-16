Haberler

Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'de jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda, narkotik köpeği ile yapılan aramada bir araçta 14 gram sentetik uyuşturucu ve aparat ele geçirilerek 2 şüpheli gözaltına alındı.

Eskişehir'de, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, araçta uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yürüttüğü istihbarat çalışmaları sonucunda, 2 şüphelinin bir araçla Eskişehir'e uyuşturucu getirecekleri bilgisine ulaşıldı.

Park halinde olduğu tespit edilen araç ve 2 şüphelinin üzerinde narkotik detektör köpeğiyle yapılan aramada, 14 gram sentetik uyuşturucu ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında "kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde bulundurmak satın almak veya kabul etmek" suçundan soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA / Yavuz Emrah Sever - Güncel
Herkes ekran başına! Büyük heyecan bu akşam başlıyor

Herkes ekran başına! Büyük heyecan bu akşam başlıyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Maçtan sonra ortaya çıktı! Fenerbahçe taraftarının paylaştığı video

Maçtan sonra ortaya çıktı! Binlerce kez paylaşılan video
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.