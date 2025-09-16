Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı

Eskişehir'de, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, araçta uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yürüttüğü istihbarat çalışmaları sonucunda, 2 şüphelinin bir araçla Eskişehir'e uyuşturucu getirecekleri bilgisine ulaşıldı.

Park halinde olduğu tespit edilen araç ve 2 şüphelinin üzerinde narkotik detektör köpeğiyle yapılan aramada, 14 gram sentetik uyuşturucu ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında "kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde bulundurmak satın almak veya kabul etmek" suçundan soruşturma başlatıldı.