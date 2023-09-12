Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 13 Şüpheli Yakalandı

Eskişehir'de İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde yapılan uyuşturucu ile mücadele çalışmaları sonucunda 7 farklı olayda 13 şüpheli yakalandı ve çeşitli uyuşturucu maddelere el konuldu.

Eskişehir'de İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde 1-31 Ağustos tarihleri arasında yapılan uyuşturucu ile mücadele çalışmaları çerçevesinde 7 farklı olayda 13 şüpheli yakalanırken, çeşitli uyuşturucu maddelere ve kullanım gereçlerine el konuldu.

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde ağustos ayı boyunca yapılan denetimlerde, uyuşturucu ile mücadele kapsamında 7 farklı olaya müdahale edildi. Çalışmalar neticesinde 422 gram metamfetamin, 362 gram kubar esrar, 96 adet sentetik ecza, 11 gram bonzai, 29 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 139 gram kenevir tohumu, 20 kök kenevir bitkisi ve 1 adet hassas teraziye el konuldu.

Toplam 7 olayda gözaltına alınan 13 şüpheliye yasal işlem başlatılarak, adli makamlara sevk edildi. Şüphelilerin tamamı tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. - ESKİŞEHİR