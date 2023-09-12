Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 11 Bin 257 Hap ve 3,76 Gram Bonzai Ele Geçirildi

Eskişehir'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 11 bin 257 uyuşturucu hap ile 3,76 gram bonzai ele geçirildi. Operasyon sonucunda 2 şüpheli tutuklandı.

Eskişehir'de polis ekiplerince yapılan çalışmalarda 11 bin 257 uyuşturucu hap ile 3,76 gram bonzai ele geçirilirken, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce Eskişehir'de uyuşturucu maddelerin piyasaya sürülmeden ele geçirilmesi ve gençleri zehirlemeye çalışan sokak satıcılarının tespiti ile yakalanmalarına yönelik çalışma başlatıldı. Yürütülen iki ayrı çalışmada uyuşturucu madde ticareti ile mücadele çerçevesinde 2 şüpheli yakalandı. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan aramalarda 11 bin 257 uyuşturucu hap ile 3,76 gram bonzai maddesi ele geçirildi. Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan gözaltına alınan şüpheliler E.G. ve Ş.D., ise işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - ESKİŞEHİR