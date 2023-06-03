Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Şüpheli Yakalandı

Eskişehir'in Beylikova ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı. Evde yapılan aramalarda 224 kök dişi kenevir ve 1 kilo 874 gram kubar esrar ele geçirildi.

Eskişehir'in Beylikova ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Beylikova Jandarma Komutanlığı ekipleri, Akköprü Mahallesi'nde kenevir yetiştirildiği öne sürülen E.E'ye ait evde arama yaptı.

Söz konusu ev ve eklentilerinde uyuşturucu madde arama köpeği "Bando"nun da kullanıldığı aramalarda 224 kök dişi kenevir ve 1 kilo 874 gram kubar esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan E.E'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.