Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kişi Yakalandı

Eskişehir'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalanırken, şahsın yapılan üst aramasında 911 gram bonzai, bin 228 adet uyuşturucu hap ve tabanca ele geçirildi.

Eskişehir'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalanırken, şahsın yapılan üst aramasında 911 gram bonzai, bin 228 adet uyuşturucu hap ve tabanca ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Tepebaşı İlçesi'nde uyuşturucu maddelerin piyasaya sürülmeden önce ele geçirilmesi ve gençleri zehirlemeye çalışan sokak satıcılarının yakalanması amacıyla çalışma gerçekleştirildi. Çalışmalar neticesinde, yakalanan 1 şahsın yapılan üst aramasında, 911,51 gram bonzai, bin 228 uyuşturucu hap, 2 adet ruhsatsız tabanca ve 6 adet mermi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, 'Madde Ticareti Yapmak' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ESKİŞEHİR