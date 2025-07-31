Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kilo Kokain Ele Geçirildi
Eskişehir'de polisin durdurduğu otomobilde yapılan aramada, arka koltuğun altına gizlenmiş 1 kilo 46 gram kokain bulundu. Sürücü gözaltına alındı.
ESKİŞEHİR'de polisin uygulama noktasında durdurup arama yaptığı otomobilin arka koltuğu altına gizlenmiş 1 kilo 46 gram kokain ele geçirildi.
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente otomobille uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Plakası belirlenen otomobil Bursa yolu uygulama noktasında durduruldu. Araçta narkotik köpeğiyle yapılan aramada arka koltuğun altına gizlenmiş poşet içerisinde 1 kilo 46 gram kokain ele geçirildi. Otomobil sürücüsü gözaltına alınırken, ele geçirilen uyuşturucuyla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel