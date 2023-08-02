Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kilo 70 Gram Skunk Ele Geçirildi
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Eskişehir'de polis ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalanan zanlı Y.Ö'den 1 kilo 70 gram skunk (genetiği değiştirilmiş esrar) ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli hakkında 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan adli işlem başlatıldı.
Eskişehir'de polis ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalanan zanlı Y.Ö'den 1 kilo 70 gram skunk (genetiği değiştirilmiş esrar) ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli hakkında "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan adli işlem başlatıldı.
Kaynak: AA / Yavuz Emrah Sever - Güncel