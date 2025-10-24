Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonları: 23 Şüpheli Tutuklandı

Eskişehir'de polis tarafından ekim ayında düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 23 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, ekim ayı boyunca il genelinde düzenlenen operasyonlarda 150 kilogram sentetik uyuşturucu madde elde edilebileceği değerlendirilen 1 kilo 447 gram uyuşturucu hammaddesi, 3 kilo 157 gram sentetik uyuşturucu madde, 6 bin 660 adet sentetik ecza hap, 42,78 gram esrar, 5 hassas terazi, 7,75 gram kokain, 2 tabanca ve 30 fişek ele geçirildi.

Operasyonlarda yakalanan 23 şüpheli "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" suçundan tutuklanırken, 175 kişi hakkında ise "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" suçundan işlem başlatıldı.