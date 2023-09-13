Eskişehir'de Uyuşturucu Madde Yetiştiricilerine Operasyon

Eskişehir'de jandarma ekiplerince ormanlık arazide uyuşturucu madde yetiştirdiği öğrenilen şahıslar hakkında işlem başlatıldı.

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince Tepebaşı ilçesi ormanlık arazide bir şüpheli şahsın uyuşturucu madde elde etmek amacı ile kenevir bitkisi yetiştirdiği ve elde edeceği uyuşturucu maddeleri piyasaya sürerek satış yapacakları bilgisi alındı. KOM Şube Müdürlüğü ve Tepebaşı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince orman arazisinde yapılan aramada, saksılar içerisinde 8 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Cumhuriyet Savcısı'nın talimatıyla şüpheliler hakkında işlem başlatıldı. - ESKİŞEHİR