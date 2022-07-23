Eskişehir'de uyuşturucu madde ele geçirdi Eskişehir'de polis tarafından düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüpheli, tutuklandı. Eskişehir'de polis tarafından düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüpheli, tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Tepebaşı ilçesinde sokak satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda 1,45 gram eroin, 1,33 gram metamfetamin, 0,71 gram esrar ile hassas terazi ele geçirilmiştir. Operasyonda yakalanan N.V, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkartıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. AA / Deniz Açık - Güncel Güncel Haberler

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