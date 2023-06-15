Eskişehir'de uyuşturucu imalathanesi operasyonu

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde, evinin bodrum katını uyuşturucu imalathanesine çevirdiği öne sürülen zanlı gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Seyitgazi İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti yaptığı iddia edilen M.E.G'ye ait eve operasyon düzenledi. Ev ve eklentilerinde narkotik dedektör köpeğiyle yapılan aramada 362 gram kurutulmuş skunk, 35 kök skunk, 0,5 gram sentetik uyuşturucu, uyuşturucu madde yetiştirmek amacıyla kurulan iklimlendirme sistemi düzeneği, 2 av tüfeği, tabanca, 41 fişek ile plakası ve kaydı olmayan 2 motosiklet ele geçirildi. Gözaltına alınan M.E.G'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.