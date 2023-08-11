Eskişehir'de U dönüşü kazası: Kadın kurye yaralandı

Eskişehir'de bir otomobilin hatalı U dönüşü yapması sonucunda meydana geldiği iddia edilen kazada, yaralanan kadın kurye hastaneye kaldırıldı. Kazaya şahit olan vatandaşlar, otomobilin hatalı U dönüşü yapmasına tepki gösterirken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.