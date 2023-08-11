Eskişehir'de U dönüşü kazası: Kadın kurye yaralandı
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Eskişehir'de bir otomobilin hatalı U dönüşü yapması sonucunda meydana geldiği iddia edilen kazada, yaralanan kadın kurye hastaneye kaldırıldı. Kazaya şahit olan vatandaşlar, otomobilin hatalı U dönüşü yapmasına tepki gösterirken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
Eskişehir'de bir otomobilin hatalı U dönüşü yapması sonucunda meydana geldiği iddia edilen kazada, yaralanan kadın kurye hastaneye kaldırıldı.
Kaza, saat 16.30 sularında Odunpazarı İlçesi İstiklal Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 26 AG 659 plakalı otomobil U dönüşü yapmaya çalışırken, 26 G 659 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere savrularak yaralanan kadına ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı motosiklet sürücüsünü Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Kazaya şahit olan vatandaşlar, otomobilin hatalı U dönüşü yapmasına tepki gösterirken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - ESKİŞEHİR