Eskişehir'de Türk Silahlı Kuvvetleri Tanıtım Etkinliği Düzenlendi

Eskişehir'de Türk Silahlı Kuvvetleri Tanıtım Etkinliği Düzenlendi
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Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı tarafından Eskişehir'de düzenlenen kortej etkinliği, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Yetkililer, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gücünü vurgulayarak tanıtım haftası ilan ettiklerini duyurdu.

Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı tarafından tanıtım faaliyetleri kapsamında düzenlenen etkinliklerin ilki olan kortej, Eskişehir'de yapıldı.

Program, Vilayet Meydanı'nda saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Odunpazarı Kaymakamı Ömer Ulu, programda konuşma yaptı.

Ulu, konuşmasında, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin dünyanın en güçlü ordusu olması için gece gündüz çalışan Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'nın çalışmalarını Eskişehir'e duyurmak istediklerini belirterek, "20-23 Mayıs tarihlerini Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'nın tanıtım haftası olarak ilan ettik. Bir dizi çalışmayla faaliyetlerimize devam edeceğiz." dedi.

Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı Genel Müdür Yardımcısı Erhan Sipahioğlu ise Türkiye'nin son yıllarda savunma sanayisinde destan yazdığını kaydederek, "Türkiye öyle bir coğrafyada yaşıyor ki sadece bir alanda başarılı olmamız yetmiyor, denizin altından denizin üstüne, karaya, havaya, uzaya kadar beş yelpazede de güçlü olmak mecburiyetindesiniz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından, motosiklet tutkunlarının oluşturduğu çeşitli dernekler ile Vos26, Volkstyle Garaj, Vosbağa Dernekleri ve AKUT ekiplerinin katılımıyla kortej düzenlendi.

Programa, Vali Yardımcısı Adem Keleş, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral İsmail Güneykaya, Eskişehir Orman Bölge Müdürü İsmail Çetin ve kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Kaynak: AA / Zehra Ongan - Güncel
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