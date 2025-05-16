Eskişehir'de Türk Silahlı Kuvvetleri İçin Kermes Düzenlendi

Eskişehir'de Türk Silahlı Kuvvetleri İçin Kermes Düzenlendi
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Eskişehir Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen kermeste, halka açık el emeği ürünler satışa sunuldu. Tüm gelir Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'na bağışlandı.

Eskişehir Valiliği himayelerinde, İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde ve "Güçlü Savunma, Güçlü Gelecek" sloganıyla Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı yararına kermes gerçekleştirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Reşadiye Cami avlusunda gerçekleştiren etkinlikte, Eskişehir genelindeki halk eğitim merkezleri, Olgunlaşma Enstitüsü bünyesindeki usta öğreticiler ve hayat boyu öğrenme kursiyerleri ile her kademeden okuldan öğretmen, öğrenci ve veliler tarafından hazırlanan el emeği ürünler satışa sunuldu.

İl Müftülüğünün de destek verdiği organizasyondan elde edilen tüm gelir, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'na bağışlandı. Etkinlik süresince vakıf tarafından kurulan tanıtım ve satış standında, vakıf temsilcileri kamuoyunu bilgilendirmeye yönelik faaliyetlerde bulundu.

Etkinliğe, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral İsmail Güneykaya, Vali Yardımcısı Yakup Güney, Odunpazarı Kaymakamı Ömer Ulu, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı Genel Müdürü Bilal Topçu, İl Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı Genel Müdür Yardımcısı Erhan Sipahioğlu, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Zehra Ongan - Güncel
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