Eskişehir'de Tuğçe Can cinayetinin sanığının yargılanmasına devam edildi

Eskişehir'de, yaşlı bakım teknikeri Tuğçe Can'ın çalıştığı huzurevine gitmek üzere evinden çıktığı sırada öldürülmesine ilişkin tutuklanan üniversite öğrencisi erkek arkadaşı Onur Kaya'nın yargılanmasına devam edildi.

Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, "kadına karşı tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "şantaj" suçundan da 3 yıla kadar hapis cezası istenen tutuklu sanık Onur Kaya (22), cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Öldürülen Tuğçe Can'ın annesi Emine, babası Bekir ve ikiz kardeşi Tuğba Can ile taraf avukatları ise mahkeme salonunda hazır bulundu.

Mahkeme heyeti, sanık Onur Kaya'nın tutukluluğunun devamına karar vererek dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 1 Haziran'a erteledi.

Duruşmanın ardından gazetecilere açıklama yapan anne Emine Can, sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

Can, "Duruşma ne kadar ertelenirse ertelensin en ağır şekilde cezalandırılacağını biliyorum. Sevindiğim bir tek şey var; herkes benim kızıma dua ederken ona beddua ediyor. Başka Tuğçeler ölmesin." dedi.

Olay

Tepebaşı ilçesi Yenibağlar Mahallesi Hacı Hüsnü Sokağı'nda bir apartman dairesinde ikizi ile yaşayan Tuğçe Can (25), yaşlı bakım teknikeri olarak çalıştığı huzurevine gitmek üzere 12 Ocak'ta evinden ayrılırken apartmanda uğradığı bıçaklı saldırı sonucu yaşamını yitirmişti.

Fare zehri içerek intihar girişiminde bulunan ve tedavisinin ardından gözaltına alınan genç kadının erkek arkadaşı Eskişehir Teknik Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Rekreasyon Bölümü öğrencisi Onur Kaya çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

Tuğçe Can'ın 3'ü öldürücü, 13 bıçak darbesi aldığı aktarılan iddianamede, sanık Kaya hakkında "kadına karşı tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme ile şantaj" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 3 yıla kadar hapis cezası isteniyor.