Eskişehir'de Tüfekle Eşinin Evine Ateş Eden Şüpheli Tutuklandı
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde, eşinin oturduğu evin camına tüfekle ateş eden B.Y. tutuklandı. Olay sonrasında polis ekipleri tarafından yakalanan zanlı adliyeye sevk edildi.
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde eşinin oturduğu binaya tüfekle 2 el ateş ederek kaçan şüpheli, polis ekiplerince yakalanmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Erenköy Mahallesi Sevinç Caddesi'nde bulunan apartmanda B.Y, ayrı yaşadığı eşinin oturduğu evin camına tüfekle 2 el ateş ederek olay yerinden kaçtı.
Polis ekiplerince Şarhöyük Mahallesi'nde yakalanan zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / Zehra Ongan - Güncel