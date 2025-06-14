Eskişehir'de Tüfekle Bankaya Giren Adam Adliyeye Sevk Edildi

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Eskişehir'de bir banka şubesine elinde tüfekle giren 56 yaşındaki Selim T., kredi talebi sonrası olumsuz yanıt alınca tehditte bulundu. Olay sonrası polis tarafından yakalanan Selim T., adliyeye sevk edildi.

ESKİŞEHİR'de bir banka şubesine elinde tüfekle girip, kredi isteyen Selim T. (56), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Tepebaşı ilçesi İsmet İnönü-2 Caddesi üzerindeki bir banka şubesine, dün 41 UE 595 plakalı otomobille gelen Selim T., araçtan aldığı tüfekle içeri girdi. İddiaya göre; çok borcu olduğunu söyleyerek kredi isteyen Selim T., olumsuz yanıt alması üzerine elindeki tüfeği gösterdi. Banka da büyük panik yaşanırken, banka görevlilerinin sakinleştirdiği Selim T., ihbarla gelen polis ekiplerince yakalandı. Sağlık kontrolünden geçirilen Selim T., işlemleri için Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ne götürüldü. Selim T.'nin ifadesinde, "Çok borcum vardı, ödeyemedim. Ben de böyle bir yol denedim" dediği öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Selim T., adliyeye sevk edilerek savcılık sorgusuna alındı. Soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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