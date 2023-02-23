Eskişehir'de tramvayın çarptığı kadın hayatını kaybetti Güncel Haberler Eskişehir'de kent içi ulaşımını sağlayan tramvay, 78 yaşındaki bir yaşlı kadına çarptı. Hastaneye kaldırılan kadın hayatını kaybederken tramvay sürücüsü gözaltına alındı. Eskişehir'de İbrahim E. idaresindeki tramvay, Vişnelik Mahallesi Öğretmenler Bulvarı'nda yolun karşısına geçmek isteyen 78 yaşındaki Sevim Gür'e çarptı. HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ Ağır yaralanan Gür, 112 Acil Servis sağlık ekiplerince kaldırıldığı Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılmadı. Tramvay sürücüsü İbrahim E. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kaynak: AA / Güncel Eskişehir 3. Sayfa Güncel Haberler

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