Eskişehir'de Tramvayda Yaz Uygulaması Başlıyor

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ESTRAM, okulların kapanması ve yaz dönemine girilmesi ile birlikte, 19 Haziran Pazartesi gününden itibaren tramvay seferlerinde yaz çalışma programına geçileceğini açıkladı.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ESTRAM, okulların kapanması ve yaz dönemine girilmesi ile birlikte, 19 Haziran Pazartesi gününden itibaren tramvay seferlerinde yaz çalışma programına geçileceğini açıkladı.

Eskişehir'de tramvayda yaz uygulamasına geçiliyor. ESTRAM'dan konuya ilişkin bugün yapılan açıklama şöyle:

"ESTRAM olarak, 19 Haziran 2023 Pazartesi günü ile birlikte, 2022-2023 eğitim-öğretim yılının tamamlanması ve okulların kapanması sebebiyle yaz çalışma programına geçiş yapıyoruz. Bu kapsamda, tramvay sefer saatlerimizde değişiklik olacaktır. Kıymetli Eskişehirliler, yeni sefer saatlerini ESTRAM web sayfamız olan www.estram.com.tr adresinden takip edilebilecekler."