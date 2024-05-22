Üye Girişi
Haberler

Eskişehir'de Tramvayda Tartışma: Kadın Gözaltına Alındı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'de, 2 çocuğuyla birlikte bindiği tramvayda tartıştığı kişilere elindeki plastik su şişesiyle vurmaya çalıştığı anlar cep telefonuyla görüntülenen kadın gözaltına alındı.

Eskişehir'de, 2 çocuğuyla birlikte bindiği tramvayda tartıştığı kişilere elindeki plastik su şişesiyle vurmaya çalıştığı anlar cep telefonuyla görüntülenen kadın gözaltına alındı.

Önceki gün kent merkezinde 2 çocuğuyla tramvaya binen Suriye uyruklu R.M, bir süre sonra tramvaydaki diğer yolcularla tartışmaya başladı.

Çevresindekilere hakaretlerde bulunan R.M'nin elindeki plastik su şişesiyle kadın yolculara vurmaya çalıştığı anlar, bir başkası tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

R.M. diğer yolcuların tepkisi üzerine Yenidoğan Mahallesi Yunus Emre Durağı'nda tramvaydan indirildi.

Söz konusu görüntünün sosyal medyada yer almasının ardından Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, savcılık talimatıyla R.M'yi gözaltına aldı.

Sağlık kontrolünün ardından ifadesi alınan R.M, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusunun ardından Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan R.M, adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Cep Telefonu Eskişehir Plastik Gözaltı 3.Sayfa Güncel Haberler

Ayhan Bora Kaplan davasında Süleyman Soylu'nun ismi tutanaklara girdi

Ayhan Bora Kaplan davasında Süleyman Soylu'nun ismi tutanaklara girdi

 Evine çağırdığı 12 yaşındaki kız çocuğunu istismar etti! Karısını 'annesi' olarak tanıtmış

Evine çağırdığı 12 yaşındaki kız çocuğunu istismar etti! Karısını "annesi" olarak tanıtmış

 Müşterisi olmadığı bankadan adına 350 bin TL kredi çekildi! Mağdur sayısı 150'yi geçti

Müşterisi olmadığı bankadan adına 350 bin TL kredi çekildi! Mağdur sayısı 150'yi geçti

 Tabutlardan sadece ikisinin üzerinde vardı! Reisi'nin cenazesinde dikkat çeken detay

Tabutlardan sadece ikisinin üzerinde vardı! Reisi'nin cenazesinde dikkat çeken detay
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title