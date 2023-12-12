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Eskişehir'de tramvayda kavga: Bir kişi darp edildi

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Eskişehir'de tramvayda çıkan kavgada bir kişi darp edildi ve hastaneye kaldırıldı. Kavga, yaşları 18'den küçük 4 kişiyle bir yolcunun arasında çıktı.

Eskişehir'de, tramvayda kavga sırasında darp sonucu yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Kumlubel-Otogar seferini yapan EsTram raylı sistem aracındaki yolculardan Ekrem K, yüksek sesle konuştukları öne sürülen yaşları 18'den küçük 4 kişiyi uyardı.

Aralarında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi nedeniyle bu kişiler tarafından yumruk ve tekmeyle darbedilen Ekrem K. yaralandı.

Şüpheliler, Atatürk Lisesi durağında tramvaydan inerek kaçtı.

Duraktaki Büyükşehir Belediyesi görevlilerince yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Başına da darbe alan Ekrem K, ilk müdahalesinin ardından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis tarafından gözaltına alınan 4 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

Eskişehir kavga Suç 3. Sayfa Güncel Haberler

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