Eskişehir'de tramvay kazası: Motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı
Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde meydana gelen tramvay kazasında, motosiklet sürücüsü tramvayın altında kaldı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde çarpıştığı tramvayın altında kalan motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, F.Ş. idaresindeki 35 HUY 69 plakalı motosiklet, Yenibağlar Mahallesi Uludağ Sokak'tan İsmet İnönü-2 Caddesi'ne dönüşte Otogar-SSK seferini yapan tramvayla çarpıştı.
Kazada motosiklet sürücüsü F.Ş. tramvayın altında sıkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Vatandaşların yardımıyla bulunduğu yerden çıkarılan motosiklet sürücüsü, 112 Acil Servis ekibince Yunus Emre Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Tedavi altına alınan F.Ş'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.