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Eskişehir'de Tramvay Kazası: Kadın Hafif Sıyrıklarla Atladı

Güncel Haberler

Eskişehir'de pazar alışverişinden sonra evine dönerken tramvayın çarptığı kadın, kazayı şans eseri hafif sıyrıklarla atlattı. Kazada, vatmanın ani fren yapması sayesinde kadın daha büyük bir yara almadan kurtuldu.

Eskişehir'de pazar alışverişinden sonra evine dönerken tramvayın çarptığı kadın, kazayı şans eseri hafif sıyrıklarla atlattı.

Kaza, dün akşam saat 18.50 sularında Tepebaşı ilçesi Çamlıca Mahallesi Behçet Necatigil Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cumartesi pazarından alışveriş yaptıktan sonra arkadaşıyla konuşarak evine dönen bir kadına tramvay çarptı. Neredeyse tramvayın altına girdiği belirtilen kadına ilk müdahaleyi pazardan dönen diğer vatandaşlar ile çevre esnafı yaparken, vatmanın ani fren yapması sayesinde kadın kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Eskişehir Güncel Haberler

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