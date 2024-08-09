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Eskişehir'de tramvay hattında arıza: Seferler normale döndü

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Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde tramvay hattında arızalanan tırın kaldırılmasının ardından aksayan hafif raylı sistem seferleri normale döndü. Tırın tramvay yolunda arıza yapması nedeniyle SSK-Batıkent hattındaki seferlere ara verildi. Çekici yardımıyla tırın tramvay hattından kaldırılmasının ardından güzergahtaki seferler normale döndü.

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde tramvay hattında arızalanan tırın kaldırılmasının ardından aksayan hafif raylı sistem seferleri normale döndü.

Dün akşam saatlerinde üzerinde 86 tonluk yük bulunan 06 AN 2734 plakalı tır, Çamlıca Mahallesi Ulusal Egemenlik Bulvarı'ndaki tramvay yolunda arıza yaptı.

Bursa'nın Gemlik ilçesine gitmek üzere yola çıktığı öğrenilen tırın tramvay yolunda arıza yapması nedeniyle SSK-Batıkent hattındaki seferlere ara verildi.

Çekici yardımıyla tırın tramvay hattından kaldırılmasının ardından güzergahtaki seferler normale döndü.

Kaynak: AA / Güncel

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