Eskişehir'de Traktöre Çarpan Kamyonet Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Eskişehir'de traktöre çarpan kamyonetteki sürücü hayatını kaybetti, diğer sürücü kaçtı. Kaçan sürücü JASAT ekiplerince yakalanırken, kazadan sonra traktör ile römorku sakladığı ortaya çıktı.

Kaza, 5 Aralık'ta saat 19.30 sıralarında Konya- Eskişehir kara yolu Mahmudiye ışıklı kavşakta meydana geldi. Yusuf Balıkçı'nın kullandığı 11 DR 827 plakalı kamyonet, önünde giden traktöre çarptı. Kazada Balıkçı ağır yaralanırken, traktör sürücüsü olay yerinden geçti. Sağlık ekiplerince Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Balıkçı, kurtarılamadı. Eskişehir Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma (JASAT) dedektif timleri, çalışma başlattı. Çalışmada kaçan traktör sürücüsünün N.S. olduğu ve traktör ile römorku sakladığı anlaşıldı. Gözaltına alınan N.S. işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi. Tutuklama istemiyle sulh ceza hakimliğine çıkarılan N.S., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.