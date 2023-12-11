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Eskişehir'de traktör kazası: Sürücü öldü, traktör sürücüsü yakalandı

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Eskişehir'in Mahmudiye ilçesinde meydana gelen traktör kazasında otomobil sürücüsü hayatını kaybetti. Olay yerini terk eden traktör sürücüsü ise jandarma tarafından yakalandı.

Eskişehir'in Mahmudiye ilçesinde çarpıştığı otomobilin sürücüsünün ölümüne neden olan ve olay yerini terk eden traktör sürücüsü jandarma ekiplerince yakalandı.

5 Aralık 2023 günü Konya- Eskişehir kara yolunun Mahmudiye ilçesi Işıklar Mahallesi mevkisinde Yusuf Balıkçı (50) idaresindeki 11 DR 827 plakalı otomobil, aynı istikamette ilerleyen ve plakası belirlenemeyen N.S. yönetimindeki traktörle çarpıştı.

Kazada yaralanan ve sağlık ekiplerince Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Balıkçı, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaza sonrası traktör sürücüsünün aracıyla olay yerinden ayrılması üzerine İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Dedektif Timleri tarafından çalışma başlatıldı.

Ekipler çalışma sonucu olay yerini terk eden traktör sürücüsü N.B'nin römorku sakladığını tespit etti.

Gözaltına alınan ve jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen N.B, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Yusuf Balıkçı Eskişehir Jandarma Aralık Yargı Trafik Kazaları Suç Hukuk Güncel Haberler

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