Eskişehir'de trafik kazasında uyuşturucu ve silah ele geçirildi

Eskişehir'in Mihalgazi ilçesinde meydana gelen trafik kazasına müdahale eden jandarma ekipleri, şüphelendikleri sürücünün otomobilinde yaptığı aramada uyuşturucu madde, ruhsatsız tabanca ve mermi ele geçirdi.

Eskişehir'in Mihalgazi ilçesinde meydana gelen trafik kazasına müdahale eden jandarma ekipleri, şüphelendikleri sürücünün otomobilinde yaptığı aramada uyuşturucu madde, ruhsatsız tabanca ve mermi ele geçirdi.

Edinilen bilgilere göre Mihalgazi ilçesi Karaoğlan Mahallesi'nde gece 22.00 sıralarında meydana gelen trafik kazasına müdahale etmeye giden jandarma ekipleri, şahsın araç kontrolünü kaybederek, kaza yaptığını tespit etti. Kazaya müdahale eden jandarma ekipleri şahsın şüpheli hal ve hareketlerinden uyuşturucu ve uyarıcı madde etkisi altında olduğunu değerlendirdi. Ekipler, Cumhuriyet Savcısı'nın talimatı ile şahıs üzerinde ve aracında arama yaptı. Yapılan aramada; 3 gram metamfetamin, 1 adet ruhsatsız tabanca, tabancaya ait olduğu belirlenen 7 adet mermi ve bir adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi.

Cumhuriyet Savcısı'nın talimatıyla şüpheli hakkında 'Uyuşturucu Madde Bulundurmak ve Kullanmak' ile 'Kaçakçılık Kanununa Muhalefet' suçlarından adli işlem başlatıldı. - ESKİŞEHİR