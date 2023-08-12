Eskişehir'de Trafik Kazasında Takla Atan Otomobildeki Sürücü Vatandaşlar Tarafından Kurtarıldı

Eskişehir'de meydana gelen trafik kazasında takla atan otomobilde kalan sürücü, çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Kazada hafif şekilde yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Eskişehir'de meydana gelen trafik kazası sonucu takla atan otomobilde kalan sürücüyü çevredeki vatandaşlar kurtardı.

Kaza, bugün sabah saatlerinde Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, viraja hızlı giren 26 ABZ 888 plakalı otomobilin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolsüz şekilde viraja giren otomobil takla attı. Yol ortasında ters şekilde kalan otomobili gören vatandaşlar yardıma koştu. Araç içerisinde kalan sürücü çevredeki vatandaşlar tarafından araçtan çıkarıldı. Hafif şekilde yaralanan sürücü, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. - ESKİŞEHİR