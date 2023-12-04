Üye Girişi
Haberler

Eskişehir'de trafik kazasında ölen gençlerin cenazesi toprağa verildi

Son Güncelleme:
Abone Ol

Eskişehir'in Çifteler ilçesinde kaybolan ve trafik kazasında hayatını kaybeden Ümit Yaşar Çetin ve Bilal Kuru'nun cenazeleri defnedildi.

Eskişehir'in Çifteler ilçesinde kayıp olarak aranan ve trafik kazasında öldüğü belirlenen 24 yaşındaki Ümit Yaşar Çetin'in cenazesi toprağa verildi.

İmişehir Mahallesi 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde bir otomobilin su arıtma tesisi alanına devrilmesi sonucu yaşamını yitiren Çetin'in cenazesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nden alınarak Çifteler Çarşı Cami'ne getirildi.

Gözyaşlarına hakim olamayan Çetin'in yakınları, öğle namazı öncesi taziyeleri kabul etti. Helallik alınmasının ardından Çetin için cenaze namazı kılındı.

Çetin'in cenazesi namazın ardından ilçe mezarlığına defnedildi. Cenaze merasimine CHP İl Başkanı Talat Yalaz, bazı ilçe belediye başkanları ile il ve ilçe teşkilatlarının mensupları katıldı.

Öte yandan aynı kazada hayatını kaybeden 22 yaşındaki Bilal Kuru için ikindi vakti Sakarya'nın Kocaali ilçesinde cenaze namazı kılınacağı öğrenildi.

Dün gece saatlerinde İmişehir Mahallesi 1. Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Gazi Mustafa Kemal Atatürk Bulvarı üzerindeki OSB'ye ait su arıtma tesisine devrilmiş vaziyetteki 26 AHD 335 plakalı otomobili görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmiş, ihbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis, Organize Sanayi Bölgesi İtfaiyesi, jandarma ve polis ekipleri sevk edilmişti.

Ekipler bölgede yaptıkları çalışmada, hurdaya dönen otomobildeki 2 kişinin, 1 Aralık Cuma günü Çifteler ilçesinde haklarında kayıp başvurusu yapılan 24 yaşındaki Ümit Yaşar Çetin ile 22 yaşındaki Bilal Kuru olduğunu tespit etmişti.

Hayatını kaybeden Çetin ve Kuru'nun cenazeleri, cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılmıştı.

Kaynak: AA / Güncel

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Organize Sanayi Bölgesi Eskişehir Çifteler Yerel Haberler Trafik Kazaları Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Fenerbahçe-Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe-Sivasspor hangi kanalda, şifresiz mi? Naci Görür İstanbul depremi açıklaması nedir? 4 Aralık Naci Görür İstanbul depremi için ne dedi? Bursa hangi fay hattında? Bursa'da aktif kaç fay hattı var, nereden geçiyor? Marmara fay hattı Bursa'dan geçiyor mu? Bursa'da okullar tatil mi? Bursa Valiliği deprem açıklaması! Deprem dolayı okullar tatil mi? Lütfi Doğan kimdir, öldü mü? Eski Diyanet İşleri Başkanı Lütfi Doğan neden öldü? İos deprem uyarı sistemi var mı? iPhone deprem bildirimi nasıl açılır? AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ SINAV TARİHLERİ 2023-2024 | AÖL sınavları ne zaman, online mı olacak? Güncel AÖL sınav takvimi! ANDROID DEPREM UYARI SİSTEMİ NEDİR, NASIL ÇALIŞIYOR? Deprem uyarı sistemi nasıl ayarlanır? Android deprem uyarı sistemi nasıl kullanılır? Çerkezköy Deprem Son Dakika! Çerkezköy'de deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 4 Aralık Çerkezköy'de nerede deprem oldu? İzmit deprem mi oldu? SON DAKİKA! Kocaeli kaç şiddetinde deprem oldu? BURSA'DA DEPREM SON DAKİKA! Bursa'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 4 Aralık Bursa'da nerede deprem oldu? Yalova deprem mi oldu? SON DAKİKA! 4 Aralık Yalova kaç şiddetinde deprem oldu? Balıkesir'de deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 4 Aralık Balıkesir'de nerede deprem oldu? İstanbul'da nerede deprem oldu? 4 Aralık İstanbul'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? İstanbul deprem mi oldu? SON DAKİKA! İstanbul kaç şiddetinde deprem oldu?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title