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Eskişehir'de Trafik Kazasında Genç Sürücü Hayatını Kaybetti

Eskişehir'de Trafik Kazasında Genç Sürücü Hayatını Kaybetti
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Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde, aracının aydınlatma direğine çarpması sonucu yaralanan 18 yaşındaki Mert T., hastanede yaptığı müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazaya neden olan diğer sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde, aracının aydınlatma direğine çarpması sonucu yaralanan sürücü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Emek Mahallesi 2. Arabacılar Bulvarı'nda seyreden Mert T. (18), idaresindeki 26 AHA 283 plakalı otomobilinin ara sokaktan yola çıkan araca çarpmaması için manevra yaptı. Kontrolden çıkan otomobil, yol kenarındaki beton aydınlatma direği ile evin bahçe duvarına çarptı.

Kazada, araçta sıkışan otomobil sürücüsü Mert T. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü, sağlık görevlilerince Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Mert T, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, ara sokaktan çıkarak kazaya neden olan ve bölgeden uzaklaşan araç sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Yavuz Emrah Sever - Güncel
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