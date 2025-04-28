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Eskişehir'de Trafik Kazasında Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Eskişehir'de Trafik Kazasında Bir Kişi Hayatını Kaybetti
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Eskişehir'de hafif ticari araç ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 69 yaşındaki Sabahattin Kınalı hayatını kaybetti, 35 yaşındaki Serhat Kalır ise yaralandı. Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.

ESKİŞEHİR'de hafif ticari araç ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada, sürücülerden Sabahattin Kınalı (69) hayatını kaybetti, Serhat Kalır (35) ise yaralandı.

Kaza, Odunpazarı ilçesi kırsal Aşağıçağlan Mahallesi kavşağında meydana geldi. Sabahattin Kınalı yönetimindeki 26 PT 791 otomobil ile karşı yönden gelen Serhat Kalır idaresindeki 41 UK 981 hafif ticari araç, kafa kafaya çarpıştı. Kazada, her iki araç sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine ekipler sevk edildi. Araçta sıkışan Sabahattin Kınalı, ekipler tarafından çıkarıldı. Yaralılardan Sabahattin Kınalı Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne, Serhat Kalır ise Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Sabahattin Kınalı, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Serhat Kalır'ın durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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