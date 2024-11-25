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Eskişehir'de Trafik Kazası: Otomobil Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Eskişehir'de Trafik Kazası: Otomobil Sürücüsü Hayatını Kaybetti
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Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde, hafriyat kamyonuyla çarpışan otomobilin sürücüsü Halil Koca hayatını kaybetti. Kaza sonrası olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Kamyon sürücüsü gözaltına alındı.

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde hafriyat kamyonuyla çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Kırka Mahallesi Mustafa Kemal Caddesi'nde seyreden Halil Koca (28) idaresindeki 26 AJZ 032 plakalı otomobil, akaryakıt istasyonuna girmek için manevra yapan Ş.T. (51) yönetimindeki 23 HC 613 plakalı hafriyat kamyonuyla çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde otomobilde sıkışan Koca'nın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Koca'nın cenazesi, Eskişehir Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kamyon sürücüsü Ş.T. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kaza yerine gelen Koca'nın yakınları gözyaşlarına hakim olamadı.

Kaynak: AA / Yavuz Emrah Sever - Güncel
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