Eskişehir'de Trafik Kazası: Bir Yaralı
Eskişehir-Kütahya kara yolunda meydana gelen kazada, iki otomobil çarpıştı. C.T. isimli sürücü yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Eskişehir'de iki otomobilin çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı.
Eskişehir- Kütahya kara yolunda seyreden F.A. (33) idaresindeki 26 FA 636 plakalı otomobil, Kızılinler Mahallesi Kavşağı'nda manevra yapmak isteyen C.T. (54) yönetimindeki 26 ADT 448 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada sürücülerden C.T. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı C.T. ambulansla, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.