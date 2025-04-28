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Eskişehir'de Trafik Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Eskişehir'de Trafik Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
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Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan otomobilin sürücüsü, hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayda diğer sürücü yaralandı.

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan otomobilin sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Sabahattin Kınalı (69) idaresindeki 26 PT 791 plakalı otomobil, Aşağı Çağlan Mahallesi'nde karşı yönden gelen Serhat K. (35) yönetimindeki 41 UK 981 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Kazada yaralanan araç sürücüleri olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan, Sabahattin Kınalı Eskişehir Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Serkan K'nin ise Yunus Emre Devlet Hastanesi'ndeki tedavisi sürüyor.

Kaynak: AA / Yavuz Emrah Sever - Güncel
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