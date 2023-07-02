Eskişehir'de trafik kazası: 1'i ağır 5 yaralı
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Eskişehir'de meydana gelen trafik kazasında 2 aracın çarpışması sonucu 1'i ağır 5 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar hastaneye kaldırıldı.
Eskişehir'de trafik kazası : 1'i ağır 5 yaralı
ESKİŞEHİR - Eskişehir'de 2 aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 5 kişi yaralandı.
Kaza, Çifteler İlçesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada toplam 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yaralı 5 şahıs hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan 1'inin durumunun ciddi olduğu öğrenildi.
Öte yandan, kaza esnasında yoldan geçen bir araçta yaptığı ani manevra sonucu refüje çıktı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Kenan Çağırlı - Güncel