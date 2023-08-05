Eskişehir'de Trafik Kazalarında 5 Kişi Yaralandı

Eskişehir'de meydana gelen trafik kazalarında 5 kişi yaralandı. Odunpazarı ilçesinde iki motosiklet çarpıştı ve 4 kişi yaralandı. Bir otomobil refüje çıkarak trafik levhalara çarptı. Servis aracıyla motosiklet çarpıştı ve motosiklet sürücüsü yaralandı.

Eskişehir'de meydana gelen trafik kazalarında 5 kişi yaralandı.

Odunpazarı ilçesi Mustafa Kemal Atatürk Caddesi'nde bir motosiklet ile Taşköprü Caddesi'ne dönüş için manevra yapan başka bir motosiklet çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle iki motosiklette bulunan 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Otomobil refüje çıktı

Odunpazarı İlçesi Cumhuriyet Bulvarı'nda seyreden bir otomobilin sürücüsü, aniden yola çıkan bir çocuğa çarpmamak için manevra yaptı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobiliyle refüje çıkarak trafik levhalara çarptı.

Otomobilde büyük hasar oluşurken, kazada yaralanan olmadı.

Servis aracı motosikletle çarpıştı

Tepebaşı ilçesi Şirintepe Mahallesi Örme Sokak'taki bir kavşakta motosiklet ve servis minibüsü çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle motosiklet, minibüsün altına girdi.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.