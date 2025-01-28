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Eskişehir'de Trafik Ekiplerinden Engelli Park Alanlarına Denetim

Eskişehir'de Trafik Ekiplerinden Engelli Park Alanlarına Denetim
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Eskişehir'de trafik ekipleri, engelli vatandaşların yaşamını kolaylaştırmak amacıyla engelli park alanları ve yaya geçitlerine yönelik hatalı park yapan sürücülere ceza uyguladı. Denetimlerde toplamda 24 sürücüye cezai işlem yapıldı.

Eskişehir'de, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri tarafından denetimler gerçekleştirildi.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce engelli vatandaşların hayatını kolaylaştırmak amacıyla kara yolu, alışveriş merkezleri ve hastaneler gibi kamuya ait alanlarda oluşturulan engelli park alanları, yaya geçitleri ve rampaların önü ile üzerine hatalı araç park eden araç sürücülerine yönelik denetim icra edildi.

Denetimde, 24 araç sürücüsünün sürücü belgesine ve tescil plakasına gerekli cezai işlemler uygulandı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce 27 Ocak'ta yapılan denetimlerde ise 103 araç ve şoförü kontrol edildi.

Fazla yolcu bulunduran, belge eksikliği olan ve diğer kurallara yönelik ihlal yaptığı tespit edilen 13 araç şoförünün, sürücü belgesine ve tescil plakasına para cezası uygulandı.

Kaynak: AA / Yavuz Emrah Sever - Güncel
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