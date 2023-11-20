Eskişehir'de Trafik Denetiminde 302 Sürücüye Cezai İşlem Uygulandı
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Eskişehir'de jandarma ekipleri tarafından yapılan trafik denetiminde 4 bin 307 sürücü ve araç kontrol edildi. Denetimler sonucunda 302 sürücüye toplamda 470 bin 889 TL para cezası uygulandı.
Eskişehir'de, jandarma ekiplerince trafik kurallarına uymadığı tespit edilen 302 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı.
İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü timleri, kentteki 4 bin 307 araç sürücüsüne yönelik denetim gerçekleştirildi.
Bu kapsamda, trafik kurallarına uymayan 302 araç sürücüsüne toplam 470 bin 889 lira idari para cezası kesildi.
Alkollü araç kullanan 3 sürücünün ehliyetlerine el konulduğu, 50 aracın trafikten men edildiği çalışmalarda, 144 vatandaşa da trafik kazalarına karşı alınacak tedbirler ile güvenli sürüş kurallarına ilişkin bilgilendirmelerde bulunuldu.