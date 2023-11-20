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Eskişehir'de Trafik Denetiminde 302 Sürücüye Cezai İşlem Uygulandı

Eskişehir'de jandarma ekipleri tarafından yapılan trafik denetiminde 4 bin 307 sürücü ve araç kontrol edildi. Denetimler sonucunda 302 sürücüye toplamda 470 bin 889 TL para cezası uygulandı.