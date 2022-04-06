Eskişehir'de "Trafik Dedektifi" projesi kapsamında öğrencilere eğitim verildi - Haberler

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Eskişehir'de "Trafik Dedektifi" projesi kapsamında öğrencilere eğitim verildi

AA - Emrah Yaşar - Güncel
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Eskişehir'de 'Trafik Dedektifi' projesi kapsamında öğrencilere eğitim verildi

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı tarafından "Trafik Dedektifleri Projesi" kapsamında trafik bilgisi konusunda geleceğin bilinçli bireyleri olarak yetiştirilmesi amacıyla ilkokul öğrencilerini bilgilendirdi.

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı tarafından "Trafik Dedektifleri Projesi" kapsamında trafik bilgisi konusunda geleceğin bilinçli bireyleri olarak yetiştirilmesi amacıyla ilkokul öğrencilerini bilgilendirdi.

İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü koordinesinde, Ahmet Hamdi Bayraktar İlkokulunda 85 öğrenciye trafik güvenliği, emniyet kemeri kullanımı ve taşıt yolunda güvenli geçiş noktaları ile ilgili trafik eğitimi verildi.

Öğrencilerin jandarma teşkilatı hakkında bilgi sahibi olmaları sağlanan etkinlikte, ayrıca okul ve okul çevresinin güvenliği ve kişisel güvenlik tedbirleri konusunda bilgilendirmede bulunuldu.

Etkinlikte öğrencilere, Jandarma Çocuk dergisi, Çevre Koruma broşürü, jandarma trafik timleri boyama kitabı, Türk bayrağı gibi hediyeler dağıtıldı.

AA / Emrah Yaşar - Güncel

İl Jandarma Komutanlığı, Trafik Şube Müdürlüğü, Eskişehir, Jandarma, Güncel, Haberler

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