Eskişehir'de topraksız marul hasadı yapıldı

Eskişehir'in Sarıcakaya ilçesindeki Kadın Çiftçi Eğitim Merkezi Uygulama Serası'nda topraksız yetiştirilen marulların hasadı yapıldı. Sarıcakaya Belediyesi, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Sarıcakaya Ziraat Odası ve Sarıcakaya Kırsal Kalkınma Kooperatifinin ortak projesi kapsamında 2 ay önce başlanan üretim sonucunda marullar hasat edildi. Hasada, Sarıcakaya Kaymakamı, Belediye Başkanı, İlçe Tarım ve Orman Müdürü ve öğrenciler katıldı.

Eskişehir'in Sarıcakaya ilçesindeki Kadın Çiftçi Eğitim Merkezi Uygulama Serası'nda topraksız yetiştirilen marulların hasadı yapıldı.

Sarıcakaya Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Sarıcakaya Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesinde, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Sarıcakaya Belediyesi, Sarıcakaya Ziraat Odası ile Sarıcakaya Kırsal Kalkınma Kooperatifince yürütülen proje kapsamında üretimine 2 ay önce başlanan, topraksız, suda yetiştirilen marullar hasat edildi.

Hasada, Sarıcakaya Kaymakamı Hasan Çakır, Belediye Başkanı Hüseyin Çam, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Haydar İpek ile Sarıcakaya Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencileri katıldı.