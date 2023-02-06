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Eskişehir'de toplanan yardımlar deprem bölgesine gönderildi

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Eskişehir'de toplanan yardımlar deprem bölgesine gönderildi

Eskişehir'de, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin yaşandığı bölgelere yardım gönderildi.

Eskişehir'de, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin yaşandığı bölgelere yardım gönderildi.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Eskişehir Şubesince başlatılan yardım kampanyası kapsamında toplanan battaniye, kışlık kıyafet, bot ve montlarla yüklü kamyon, bölgeye hareket etti.

Eskişehir Ticaret Borsası tarafından temin edilen 2 bin battaniye de depremzedelere ulaştırılmak üzere yola çıktı.

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Kaynak: AA / Güncel

Kahramanmaraş Eskişehir Elbistan İHH Güncel Haberler

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