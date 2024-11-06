Eskişehir'de Tonlarca Atık Temizlendi
Tepebaşı ilçesinde belediye ekipleri, bir evin bahçe ve garajında uzun süredir biriken 24 ton atığı temizleyerek çevre güvenliğini sağladı.
Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde belediye ekipleri, bir evin bahçe ve garajını tonlarca atıktan temizledi.
Yenibağlar Mahallesi Silistre Sokağı'nda bir evin bahçesinden kötü kokular gelmesi nedeniyle çevre sakinleri, belediyeye şikayette bulundu.
Tepebaşı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararının ardından, evin bahçesi ve garajında uzun süredir bekletilen atıkların alınması için çalışma başlattı.
Polis eşliğinde kapısı açılan eve giren ekipler, 24 ton metal hurda, kağıt ve diğer atıklardan oluşan çöpleri topladı.
Çöpleri dışarı çıkarıp atık merkezine taşıyan ekipler, bahçe ve garajda temizlik yaptı.