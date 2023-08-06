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Eskişehir'de 'Toki Bar' Bölgesinde Denetim Yapıldı

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Eskişehir'de 'Toki Bar' olarak tabir edilen şehir manzaralı alanda polis ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde, 61 kişi kontrol edildi. Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimlerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.

Eskişehir'de 'Toki Bar' olarak tabir edilen şehir manzaralı alanda polis ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde, 61 kişi kontrol edildi.

Edinilen bilgilere göre, Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 4 Ağustos ile 6 Ağustos tarihleri arasında Karapınar Mahallesi Kırsal Sokak'ta denetim yapıldı. 'Toki Bar' olarak tabir edilen bölgede yaşayan vatandaşların şikayetleri üzerine yapılan denetimlerde, 61 kişiye yönelik kimlik sorgulaması yapıldı. Denetimlerde sorgulanan şahıslarda herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadığı belirtildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Emniyet Müdürlüğü Odunpazarı Eskişehir Güncel Haberler

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