Eskişehir'de Togg'larla 'sıfır atık' yazıldı

Eskişehir'de, Türkiye Çevre Haftası dolayısıyla Togg'larla "sıfır atık" yazıldı.

Eskişehir Valiliği himayesinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce Eskişehir Yeni Stadı otoparkında 33 aracın katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte, elektrikli otomobillerin sıfır emisyon özelliğine dikkat çekildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Hikmet Çelik, gazetecilere, 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nü içine alan haftanın 3 yıldır Türkiye Çevre Haftası olarak kutlandığını hatırlattı.

Hafta kapsamında kentte çeşitli etkinlikler düzenlediklerini anlatan Çelik, şöyle devam etti:

"Eskişehir'deki Togg kullanıcılarını davet ettik. Sağ olsunlar kırmadılar. 'Sıfır atık' yazısıyla, Sıfır Atık Projesi'ne yönelik farkındalığımızı göstermek istedik. 2017 yılında, Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayesinde başlayan, Bakanlığımız koordinesinde yürütülen Sıfır Atık Projesi, uluslararası arenada önemli ödüllere ulaştı. Ülkemizde de artık proje olmaktan ziyade bir yaşam felsefesi haline geldi."

Çelik, proje kapsamında Eskişehir'de önemli işlere imza attıklarını belirtti.

Vatandaşların atık yönetimini ciddiye aldığını vurgulayan Çelik, "Atık oluşturmama yönünde ciddi adımlar atan bir toplum haline dönüşüyoruz. Bu da bizi ziyadesiyle mutlu ediyor. Etkinliğimizi Togg'larla yapmak istedik. Malumunuz, Türkiye'mizin yıllardan beri hayaliydi, şükür gerçekleşti. 2053'teki hedefimiz sıfır emisyon. Karbon ayak izimizi her geçen gün düşürmek istiyoruz." dedi.

Katılımcılardan Eskişehir Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesinde diş hekimi olarak görev yapan Ozan Köroğlu da organizasyonda Togg'uyla yer almaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Etkinlikte, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Osman Ercan da hazır bulundu.