Üye Girişi
Haberler

Eskişehir'de Togg'larla 'sıfır atık' yazıldı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'de Türkiye Çevre Haftası kapsamında gerçekleştirilen etkinlikte, Togg'larla 'sıfır atık' yazıldı. Elektrikli otomobillerin sıfır emisyon özelliği vurgulandı.

Eskişehir'de, Türkiye Çevre Haftası dolayısıyla Togg'larla "sıfır atık" yazıldı.

Eskişehir Valiliği himayesinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce Eskişehir Yeni Stadı otoparkında 33 aracın katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte, elektrikli otomobillerin sıfır emisyon özelliğine dikkat çekildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Hikmet Çelik, gazetecilere, 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nü içine alan haftanın 3 yıldır Türkiye Çevre Haftası olarak kutlandığını hatırlattı.

Hafta kapsamında kentte çeşitli etkinlikler düzenlediklerini anlatan Çelik, şöyle devam etti:

"Eskişehir'deki Togg kullanıcılarını davet ettik. Sağ olsunlar kırmadılar. 'Sıfır atık' yazısıyla, Sıfır Atık Projesi'ne yönelik farkındalığımızı göstermek istedik. 2017 yılında, Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayesinde başlayan, Bakanlığımız koordinesinde yürütülen Sıfır Atık Projesi, uluslararası arenada önemli ödüllere ulaştı. Ülkemizde de artık proje olmaktan ziyade bir yaşam felsefesi haline geldi."

Çelik, proje kapsamında Eskişehir'de önemli işlere imza attıklarını belirtti.

Vatandaşların atık yönetimini ciddiye aldığını vurgulayan Çelik, "Atık oluşturmama yönünde ciddi adımlar atan bir toplum haline dönüşüyoruz. Bu da bizi ziyadesiyle mutlu ediyor. Etkinliğimizi Togg'larla yapmak istedik. Malumunuz, Türkiye'mizin yıllardan beri hayaliydi, şükür gerçekleşti. 2053'teki hedefimiz sıfır emisyon. Karbon ayak izimizi her geçen gün düşürmek istiyoruz." dedi.

Katılımcılardan Eskişehir Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesinde diş hekimi olarak görev yapan Ozan Köroğlu da organizasyonda Togg'uyla yer almaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Etkinlikte, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Osman Ercan da hazır bulundu.

Kaynak: AA / Güncel

Eskişehir Türkiye TOGG Çevre Etkinlik Güncel Haberler

Avrupa Parlamentosu seçiminden lider çıkan Le Pen: Mültecilerin tamamını evlerine göndereceğiz

Avrupa Parlamentosu seçiminden lider çıkan Le Pen: Mültecilerin tamamını evlerine göndereceğiz

 Aziz Yıldırım, elini havaya kaldırmak isteyen Ali Koç'a izin vermedi

Aziz Yıldırım, elini havaya kaldırmak isteyen Ali Koç'a izin vermedi

 Erdoğan'ın 'Müjde' olarak açıkladığı yeni döviz uygulaması bugün başladı

Erdoğan'ın "Müjde" olarak açıkladığı yeni döviz uygulaması bugün başladı

Bakmadan Geçme

Polonya - Türkiye hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta? Polonya - Türkiye maçı hangi kanalda? #9917 Üniversite tercihleri ne zaman, kaç gün sürecek? 2024 ÖSYM YKS tercih kılavuzu! Üniversite taban puanı, sıralama ve kontenjanlar açıklandı mı? YKS 2024 soruları yayınlandı mı? YKS 2024 çıkmış sorular! TYT-AYT-YDT soruları yayınlandı mı? Bahar 16. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bahar yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? BAHAR FRAGMAN İZLE #128250 EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ BUGÜN MÜ YATACAK? Emekli Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman verilecek? GELİNİM MUTFAKTA 10 HAZİRAN 2024 CANLI İZLE #128105 Gelinim Mutfakta yeni bölüm tanıtımı yayınlandı mı? CNBC-e Türkiye ne zaman açılacak? CNBC-e neden kapanmıştı? Fransa'da aşırı sağcılar seçim zaferine tepki gösterdi! Fransa'da ne oldu? MÜGE ANLI CANLI İZLE! #128250 10 Haziran Müge Anlı canlı izleme linki! Müge Anlı son bölüm neler oldu? GAMZE ÖZÇELİK KİMLE EVLENDİ? Gamze Özçelik'in eşi Reshad Strik kim, nereli, kaç yaşında? LGS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN? #9997 2024 LGS sonuçları açıklandı mı, tarih belli oldu mu? MEB SONUÇ SORGULAMA! BOMBA TRANSFER! Anderson TALİSCA, Fenerbahçe'ye mi geliyor? #9917 SURVİVOR YUNUS EMRE ELENDİ Mİ? Survivor All Star 2024 dün akşam (9 Haziran) kim elendi? Merve Dizdar kiminle evlendi? Merve Dizdar'ın eşi Cihan Aygün kimdir? Resmi Gazete bugün (10 Haziran) kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024!
Avrupa'da kırmızı alarm! Belçika Başbakanı Alexander de Croo istifa edecek

Avrupa'da kırmızı alarm! Belçika Başbakanı Alexander de Croo istifa edecek
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title