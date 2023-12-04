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Eskişehir'de Tırla Kamyonetin Çarpışması Sonucu 2 Kişi Öldü, 2 Kişi Yaralandı

4 Aralık 2023 21:33 Son Güncelleme: 21:34 Abone Ol

Eskişehir-Afyonkarahisar kara yolunda meydana gelen kazada, tırla kamyonet çarpıştı. Kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.